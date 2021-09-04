Канцлер Австрії Курц: хвиля афганських мігрантів не повинна потрапити до Європи

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Виступаючи під час візиту в Белград після зустрічі з президентом Сербії Александером Вучічем, Курц заявив, що потенційної хвилі мігрантів в бік Європи не повинно бути.

“Ми переконані, що про людей, які покидають Афганістан, потрібно піклуватися в сусідніх країнах. Ось чому ми знаходимося в контакті з країнами регіону... і не повинно трапитися так, що вони попрямують до Європи”, — зазначив канцлер Курц.

Доповнення

Тисячі мігрантів з Близького Сходу, Африки та Азії “застрягли” у Сербії і сусідніх країнах, розташованих на так званому балканському маршруті міграції в Західну Європу.

Курц давно дотримується жорсткого підходу до питань міграції.

Нещодавно він заявив, що Австрія не прийме мігрантів з Афганістану, тому що в 2015 році, коли в Європу прибуло понад мільйон осіб з країн Близького Сходу, Африки та Азії, кількість мігрантів, що потрапили до Австрії, була непропорційно великию, ніж в інших країнах Європи.