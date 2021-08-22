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Австрія заявила, що не хоче більше приймати афганських біженців

Австрія заявила, що не хоче більше приймати афганських біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Консервативний канцлер Австрії Себастьян Курц виступив проти прийому більшої кількості людей, що залишають Афганістан після приходу до влади прийшли таліби, передає Reuters, інформує УНН.

Деталі

У той час як Європейський союз намагається вирішити, що робити з афганцями, Курц заявив, що Австрія не прийме більше біженців.

"Я проти того, щоб ми зараз добровільно брали більше людей, і цього не станеться під час мого перебування на посту канцлера, - сказав Курц. - Я не вважаю, що ми повинні приймати більше людей. Якраз навпаки".

Далі Курц продовжив: "Австрія внесла непропорційно великий внесок", - додав він, маючи на увазі велику кількість афганських біженців і шукачів притулку, які вже перебувають в країні.

На думку Курца, люди, які тікають з Афганістану, повинні залишатися в регіоні, додавши, що сусідні Туркменістан і Узбекистан прийняли тільки по 14 тисяч і 13 тисяч афганських біженців відповідно.

Доповнення

Згідно з даними Агенства ООН у справах біженців, в Австрії проживає більше 40 тисяч афганських біженців, що є другою за величиною громадою в Європі після Німеччини, в якій проживає 148 тисяч осіб біженців.

До слова, населення Австрії в дев'ять разів менше, ніж в Німеччині. Австрія також є нейтральною країною і не є членом НАТО.

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