Гражданство за деньги: бывшая топ-чиновница ГМС Пимахова получила 9 лет тюрьмы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил бывшую первую заместительницу председателя Государственной миграционной службы Украины Дину Пимахову к 9 годам лишения свободы за взятки за оформление документов иностранцам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

В понедельник, 2 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила обвинительный приговор бывшей первой заместительнице председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. Суд признал ее виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины, которая касается просьбы предоставить и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Пимаховой, помимо основного наказания, также запретили в течение трех лет занимать определенные законодательством должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, за исключением выборных должностей.

За что судили бывшую чиновницу ГМС

По материалам следствия, коррупционные эпизоды, ставшие основанием для уголовного преследования Пимаховой, происходили в 2017 году, когда она работала первой заместительницей председателя Государственной миграционной службы.

В частности, в июне 2017 года во время встречи со знакомым чиновница, по версии обвинения, попросила 1,8 тыс. долларов за содействие в оформлении документов для законного пребывания на территории Украины гражданина Вьетнама. Речь шла об оформлении вида на жительство сроком на один год с возможностью последующего продления до трех лет. Следствие установило, что Пимахова получила указанную сумму.

Впоследствии, по данным правоохранителей, она предложила организовать получение украинского гражданства гражданином Ирана, у которого не было необходимых законных оснований для его приобретения. За содействие в ускоренном оформлении гражданства чиновница попросила еще 30 тыс. долларов.

Как планировали оформить украинское гражданство

Отдельное внимание следствие уделило механизму, с помощью которого иностранец должен был получить украинский паспорт.

По версии стороны обвинения, Пимахова предложила использовать процедуру приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению. Для этого якобы планировалось создать фиктивные основания, которые позволили бы иностранцу подтвердить родственные связи с гражданами Украины. В частности, схема предусматривала фальсификацию результатов ДНК-тестов, которые должны были подтвердить несуществующие родственные связи. Впоследствии эти документы могли использовать при обращении в суд для установления юридического факта родства.

Положительное судебное решение должно было стать основанием для дальнейшего оформления гражданства Украины, получения внутреннего паспорта и паспорта для выезда за границу. Однако реализовать схему до конца не удалось из-за разглашения информации об оперативных мероприятиях правоохранителей.

Спецоперация НАБУ и конфликт с СБУ

Дело Пимаховой получило широкую огласку еще в конце 2017 года из-за конфликта между украинскими правоохранительными органами. Тогда Национальное антикоррупционное бюро проводило специальную операцию под прикрытием, направленную на разоблачение возможной коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.

По замыслу детективов, оперативные мероприятия должны были помочь установить чиновников, причастных к незаконному оформлению украинских документов иностранцам за денежное вознаграждение. Для документирования возможных коррупционных действий использовали агента НАБУ, который контактировал с Пимаховой и обсуждал оформление документов.

В то же время 26 сентября 2017 года сама чиновница обратилась в Службу безопасности Украины с заявлением о якобы провокации взятки со стороны представителей НАБУ. В конце ноября сотрудники СБУ задержали агента антикоррупционного бюро во время проведения оперативных мероприятий. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обвинило СБУ и тогдашнюю Генеральную прокуратуру во вмешательстве в расследование.

В свою очередь, в Государственной миграционной службе утверждали, что сотрудники НАБУ пытались спровоцировать Пимахову на получение неправомерной выгоды.

Эти события вызвали публичное противостояние правоохранительных органов и поставили под вопрос перспективы расследования. Впоследствии уголовное производство по факту возможной провокации взятки со стороны детективов НАБУ неоднократно закрывали из-за отсутствия состава преступления. Окончательное соответствующее решение приняли в апреле 2021 года. Его законность подтвердила Апелляционная палата ВАКС.

Расследование и судебное разбирательство продолжались годами

После событий 2017 года расследование в отношении Пимаховой продолжилось.

В марте 2018 года Кабинет министров уволил ее с должности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы. 19 декабря 2019 года детективы НАБУ сообщили бывшей чиновнице о подозрении. В том же месяце Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В июне 2020 года ее заменили на личное обязательство.

В декабре 2020 года правоохранители завершили досудебное расследование и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. 30 июня 2021 года обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд.

Рассмотрение дела по существу началось в августе 2021 года и продолжалось более пяти лет. В мае 2026 года суд завершил допрос Пимаховой, который длился более трех недель. 28 октября бывшая чиновница выступила с последним словом, после чего судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения.

Что заявляла Пимахова в свою защиту

На протяжении судебного разбирательства бывшая чиновница не признавала своей вины и настаивала, что не совершала коррупционных правонарушений. По ее словам, она действовала исключительно в рамках служебных полномочий и не могла самостоятельно принимать решения по оформлению документов для иностранцев или предоставлению украинского гражданства.

Пимахова также утверждала, что агент НАБУ, установивший с ней личный контакт, сам настойчиво предлагал ей помочь с оформлением документов и поднимал вопрос о денежном вознаграждении. Свое поведение во время общения с агентом она объясняла желанием выяснить его истинные намерения.

Во время последнего слова 28 октября 2026 года Пимахова вновь отвергла обвинения. Кроме того, она рассказала о недавнем обыске в своем жилище, проведенном сотрудниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции. По утверждению бывшей чиновницы, правоохранители, проводившие обыск, якобы заранее знали о возможном обвинительном приговоре по ее делу.