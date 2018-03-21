Кабмін звільнив першу заступницю керівника ДМС Пімахову
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Перший заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова подала заяву про звільнення, Кабінет міністрів її задовольнив на сьогоднішньому засіданні, передає УНН.
За даними прес-служби ДМС, заяву подано відповідно до статті 86 Закону України "Про державну службу".
Зі свого боку віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив кореспонденту УНН, що під час засідання уряду, заяву про звільнення було задоволено.
"Так (звільнена Пімахова – ред.) за власним бажанням. Це (рішення про звільнення – ред.) було зроблено під час засідання уряду", - повідомив П.Розенко.
Нагадаємо, 29 листопада 2017 року, агента Національного антикорупційного бюро затримали під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної Міграційної служби Діні Пімаховій.