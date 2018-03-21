Кабмин уволил первого заместителя руководителя ГМС Пимахову
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова подала заявление об увольнении, Кабинет министров ее удовлетворил на сегодняшнем заседании, передает УНН.
По данным прес-службы ГМС, заявление подано в соответствии со статьей 86 Закона Украины "О государственной службе".
Со своей стороны вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил корреспонденту УНН, что во время заседания правительства, заявление об увольнении было удовлетворено.
"Да (уволена Пимахова - ред.) по собственному желанию. Это (решение об увольнении - ред.) было сделано во время заседания правительства", - сообщил Розенко.
Напомним, 29 ноября 2017, агента Национального антикоррупционного бюро задержали во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной Миграционной службы Дині Пимаховой.