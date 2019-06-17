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Игроков и персонал сборной Украины по футболу U-20 наградили за победу на Чемпионате мира

Киев • УНН

 • 13989 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Юношескую сборную Украины по футболу наградили медалями Украинской ассоциации футбола "За заслуги" и званиями мастеров спорта Украины международного уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Игроков и персонал сборной Украины по футболу U-20 наградили за победу на Чемпионате мира

Церемония награждения началась 16 июня в Доме футбола почти сразу после возвращения футболистов из Польши, где они завоевали первенство на Чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

Футболисты получили награды из рук президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

Кроме игроков, медали от УАФ “За заслуги” также получили тренерский состав сборной во главе с Александром Петраков и персонал, в частности главный врач Вячеслав Попов и менеджер команды Алексей Некрасов.

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Перед награждением в сборную обратился, среди других, председатель Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, пожелавший футболистам не останавливаться на достигнутом.

“Я хотел бы пожелать, чтобы это был ваш первый шаг к вашей большой победы на Чемпионате мира. Вы должны мечтать, должны продолжать делать все для того, чтобы достичь своей цели. Я уверен, что каждый игрок мечтает стать чемпионом мира. Не (в категории — ред.) до 20-ти — это прекрасно, это супер, вы вам очень благодарны за все эмоции, которые вы подарили всей Украине, всем нашим гражданам — но я хотел бы пожелать Андрею Васильевичу (Павелко — ред.) и всему тренерскому составу стать чемпионами мира — это возможно и нужно”, — сказал Бубка.

Кроме того, на события выступил председатель правления Общественного вещателя, который транслировал матч, Зураб Аласания. Он обратил внимание на рейтинги, которые получила трансляция игры.

“На всех общественных каналах, если не ошибаюсь, смотрели несколько миллионов человек. Они очень обрадовались этому, вашей победе. На самом деле вы же понимаете, что столько болельщиков чисто футбольных у нас в стране нет, но это просто граждане Украины, которые смотрели и радовались тому, что вы победили. За эту радость в наши не очень радостные времена, которую вы доставили нашим зрителям и всем гражданам чистый, бескорыстную радость за вас, за футбол, за страну — спасибо вам за это”, — сказал Аласания.

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Также начальник управления физической культуры и спорта Министерства обороны Украины Юрий Финогенов вручил именные часы игроку сборной Кириллову Дрышлюк — сыну майора Павла Дрышлюк, который погиб на Донбассе в июне 2014 года.

“Хотел бы напомнить, что твой отец — герой Украины, а ты с победой сборной Украины стал героем спорта”, — сказал Финогенов во время вручения.

Напомним, 15 июня юношеская сборная Украины победила в чемпионате мира по футболу среди игроков до 20 лет. Украинские футболисты победили сборную Южной Кореи со счетом 3:1. Эта победа стала достижением на уровне сборных команд в истории украинского футбола. 16 июня победители вернулись в Украину.

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