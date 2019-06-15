Зеленський привітав молодіжну збірну України з чемпіонством
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав молодіжну збірну України з футболу з перемогою у чемпіонаті світу U-20 над Південною Кореєю. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Об’єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу — ви неймовірні! Ви — переможці, ви — наша надія, ви — свідчення того, що Україна зможе все. А молода Україна — навіть більше!”, — написав український президент.
Зокрема, українських спортсменів привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
“Ми — Чемпіони Світу! От і все, що вам треба знати про сьогоднішній футбольний вечір! Браво, хлопці!)”, — написав прем’єр-міністр.
Ми — Чемпіони Світу! От і все, що вам треба знати про сьогоднішній футбольний вечір! Браво, хлопці!) pic.twitter.com/GuJpcxFx3w— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 червня 2019 р.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що юнацька футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу.