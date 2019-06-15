Футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Юнацька футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу. Підопічні Олександра Петракова здобули вольову перемогу над збірною Кореї у вирішальному поєдинку польських змагань. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу УАФ.
Юнацька збірна України уперше в історії здобула статус чемпіона світу: Україна - Корея - 3:1 (1:1).
Голи: Супряга (34, 53), Цітаішвілі (89) — Лі Канг Ін (5, з пенальті).
Нагадаємо, Коноплянка назвав збірну України U-20 гордістю країни.