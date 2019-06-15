Футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Юношеская футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира. Подопечные Александра Петракова одержали волевую победу над сборной Кореи в решающем поединке польских соревнований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Юношеская сборная Украины впервые в истории получила статус чемпиона мира: Украина - Корея - 3:1 (1:1).
Голы: Супряга (34, 53), Цитаишвили (89) - Ли Канг Ин (5, с пенальти).
Напомним, Коноплянка назвал сборную Украины U-20 гордостью страны.