КИЕВ. 15 июня. УНН. Юношеская футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира. Подопечные Александра Петракова одержали волевую победу над сборной Кореи в решающем поединке польских соревнований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УАФ.