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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Коноплянка назвав збірну України U-20 гордістю країни

Київ • УНН

 • 13545 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Вінгер гельзенкірхенського "Шальке" і основний гравець збірної України Євген Коноплянка через Instagram привітав збірну України U-20 з виходом у фінал чемпіонату світу, передає УНН.

Коноплянка назвав збірну України U-20 гордістю країни

"Вітаю вас з історичним досягненням. Гордість нації, гордість всієї України!", - заявив Коноплянка.

Відзначимо, що команда Олександра Петракова в фіналі 15 червня о 19:00 зустрінеться з Південною Кореєю.

Нагадаємо, що Коноплянка взяв участь в черговій перемозі національної збірної, яка відірвалася від конкурентів у відборі на Євро-2020.

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