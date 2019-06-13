Коноплянка назвав збірну України U-20 гордістю країни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Вінгер гельзенкірхенського "Шальке" і основний гравець збірної України Євген Коноплянка через Instagram привітав збірну України U-20 з виходом у фінал чемпіонату світу, передає УНН.
"Вітаю вас з історичним досягненням. Гордість нації, гордість всієї України!", - заявив Коноплянка.
Відзначимо, що команда Олександра Петракова в фіналі 15 червня о 19:00 зустрінеться з Південною Кореєю.
Нагадаємо, що Коноплянка взяв участь в черговій перемозі національної збірної, яка відірвалася від конкурентів у відборі на Євро-2020.