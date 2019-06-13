Коноплянка назвал сборную Украины U-20 гордостью страны

"Поздравляю вас с историческим достижением. Гордость нации, гордость всей Украины!", - заявил Коноплянка.

Отметим, что команда Александра Петракова в финале 15 июня в 19:00 встретится с Южной Кореей.

Напомним, что Коноплянка принял участие в очередной победе национальной сборной, которая оторвалась от конкурентов в отборе на Евро-2020.