Коноплянка назвал сборную Украины U-20 гордостью страны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Вингер гельзенкирхенского "Шальке" и основной игрок сборной Украины Евгений Коноплянка через Instagram поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал чемпионата мира, передает УНН.
"Поздравляю вас с историческим достижением. Гордость нации, гордость всей Украины!", - заявил Коноплянка.
Отметим, что команда Александра Петракова в финале 15 июня в 19:00 встретится с Южной Кореей.
Напомним, что Коноплянка принял участие в очередной победе национальной сборной, которая оторвалась от конкурентов в отборе на Евро-2020.