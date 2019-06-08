Коноплянка про матч із Сербією: Шевченко дуже добре нас мотивував
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка розповів про свої емоції після перемоги над сербами (5:0) у відборі до Євро-2020, а також про мотивацію. Про це сказано на сайті УАФ, передає УНН.
"Ми виконували план на гру, який обрали наші тренери. Ми відчували один одного. Тут як у танцях — необхідно було відчувати партнера", - сказав рульовий збірної.
Він також прокоментував мотивацію від головного наставника збірної Андрія Шевченка.
"Він дуже добре нас мотивував. Та ми й самі все розуміли. Завелися з перших хвилин і контролювали гру", - розповів Коноплянка.
Нагадаємо, що Шевченко також прокоментував перемогу над Сербією.