Коноплянка о матче с Сербией: Шевченко очень хорошо нас мотивировал
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своих эмоциях после победы над сербами (5:0) в отборе к Евро-2020, а также о мотивации. Об этом говорится на сайте УАФ, передает УНН.
"Мы выполняли план на игру, который выбрали наши тренеры. Мы чувствовали друг друга. Здесь как в танцах - необходимо было чувствовать партнера", - сказал рулевой сборной.
Он также прокомментировал мотивацию от главного наставника сборной Андрея Шевченко.
"Он очень хорошо нас мотивировал. Да мы и сами все понимали. Завелись с первых минут и контролировали игру", - рассказал Коноплянка.
Напомним, что Шевченко также прокомментировал победу над Сербией.