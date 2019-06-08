Шевченко розповів про переломний момент у матчі з сербами

"Якби після кожної моєї вказівки забивався м’яч, було б чудово, але насамперед спрацювало те, що ми добре підготувалися до матчу. Серби грали у три захисники, ми встигли перелаштуватися. Ми плідно попрацювали на зборах — насамперед над фізичною підготовкою. Фізична готовність у цій зустрічі вирішила все. Особливо це було важливо для тих хлопців, в яких давно завершився чемпіонат. Євген Коноплянка відмінно підготувався та провів чудову гру", - наголосив рульовий "синьо-жовтих".

Також наставник вважає, що українці переломили хід подій на полі завдяки реалізованим моментам.

"Переломний момент сьогодні був, коли ми зуміли реалізувати свої можливості. Потім ми мали перевагу в рахунку, серби були вимушені відкривати зони. Рахунок великий, але він не має значення, для нас важлива була перемога. Так, ми провели гарний матч. Але в сербів чудова команда, і в нас буде важка гра на виїзді. Зараз не залишилося слабких команд у Європі. Якщо ти втратив п’ять-сім відсотків своєї форми, уже буде дуже важко", - зазначив Шевченко.

Додамо, що у матчі з сербами по дублю оформили Циганков та Коноплянка.