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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109157 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136317 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144066 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Шевченко рассказал о переломном моменте в матче с сербами

Шевченко рассказал о переломном моменте в матче с сербами

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 • 16823 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после матча с Сербией, в котором его команда продемонстрировала отличный результат - 5:0. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

"Если бы после каждой моего указания забивался мяч, было бы замечательно, но прежде всего сработало то, что мы хорошо подготовились к матчу. Сербы играли в три защитника, мы успели перестроиться. Мы плодотворно поработали на сборах - прежде всего над физической подготовкой. Физическая готовность в этой встрече решила все. Особенно это было важно для тех ребят, у которых давно завершился чемпионат. Евгений Коноплянка отлично подготовился и провел замечательную игру", - отметил рулевой "сине-желтых".

Также наставник считает, что украинцы переломили ход событий на поле благодаря реализованным моментам.

"Переломный момент сегодня был, когда мы сумели реализовать свои возможности. Затем мы имели преимущество в счете, сербы были вынуждены открывать зоны. Счет большой, но он не имеет значения, для нас важна была победа. Да, мы провели хороший матч. Но в сербов отличная команда, и у нас будет тяжелая игра на выезде. Сейчас не осталось слабых команд в Европе. Если ты потерял пять-семь процентов своей формы, уже будет очень трудно", - отметил Шевченко.

Добавим, что в матче с сербами по дублю оформили Цыганков и Коноплянка.

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