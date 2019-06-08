Шевченко рассказал о переломном моменте в матче с сербами

"Если бы после каждой моего указания забивался мяч, было бы замечательно, но прежде всего сработало то, что мы хорошо подготовились к матчу. Сербы играли в три защитника, мы успели перестроиться. Мы плодотворно поработали на сборах - прежде всего над физической подготовкой. Физическая готовность в этой встрече решила все. Особенно это было важно для тех ребят, у которых давно завершился чемпионат. Евгений Коноплянка отлично подготовился и провел замечательную игру", - отметил рулевой "сине-желтых".

Также наставник считает, что украинцы переломили ход событий на поле благодаря реализованным моментам.

"Переломный момент сегодня был, когда мы сумели реализовать свои возможности. Затем мы имели преимущество в счете, сербы были вынуждены открывать зоны. Счет большой, но он не имеет значения, для нас важна была победа. Да, мы провели хороший матч. Но в сербов отличная команда, и у нас будет тяжелая игра на выезде. Сейчас не осталось слабых команд в Европе. Если ты потерял пять-семь процентов своей формы, уже будет очень трудно", - отметил Шевченко.

Добавим, что в матче с сербами по дублю оформили Цыганков и Коноплянка.