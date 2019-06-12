Визначився суперник молодіжної збірної України у фіналі Чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. За підсумками другого півфінального протистояння визначився суперник молодіжної збірної України з футболу на Чемпіонаті світу, повідомляє УНН.
Після перемоги над командою Італії U-20 — 1:0, збірна України кілька годин перебувала в очікуванні перед тим, як дізнатися ім'я свого майбутнього суперника у фіналі.
Завдяки голу Жуна Південна Корея обіграла Еквадор та побореться із "синьо-жовтими" за трофей ЧС.
Отже, в суботу, 15 червня підопічні Олександра Петракова в Лодзі зустрінуться з командою Південної Кореї — віце-чемпіоном Азії 2018 року (U-19).
Додамо, що у протистоянні за третє місце зійдеться Італія та Еквадор.