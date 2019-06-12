Определился соперник молодежной сборной Украины в финале Чемпионата мира

После победы над командой Италии U-20 - 1:0, сборная Украины несколько часов находилась в ожидании перед тем, как узнать имя своего будущего соперника в финале.

Благодаря голу Жуна Южная Корея обыграла Эквадор и поборется с "сине-желтыми" за трофей ЧМ.

Итак, в субботу, 15 июня подопечные Александра Петракова в Лодзи встретятся с командой Южной Кореи - вице-чемпионом Азии 2018 (U-19).

Добавим, что в противостоянии за третье место сойдутся Италия и Эквадор.