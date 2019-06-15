Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с чемпионством

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу - вы невероятные! Вы - победители, вы - наша надежда, вы - свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина - даже больше!", - написал украинский президент.

В частности, украинских спортсменов поздравил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы - Чемпионы Мира! Вот и все, что вам нужно знать о сегодняшнем футбольном вечере! Браво, ребята!)", - написал премьер-министр.

Мы - Чемпионы Мира! Вот и все, что вам нужно знать о сегодняшнем футбольный вечер! Браво, ребята!) Pic.twitter.com/GuJpcxFx3w

Напомним, ранее УНН сообщал, что юношеская футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира.