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Президент УАФ привітав збірну U-20 з чемпіонським титулом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні Юнацька збірна України U-20 стала Чемпіоном світу. Два надважливі голи на рахунку вихованця дніпровської футбольної школи Владислава Супряги і блискуча крапка у фіналі від вихованця київського футболу Георгія Цітаішвілі. Про це на своїй сторінці Facebook написав президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН. 

Президент УАФ привітав збірну U-20 з чемпіонським титулом

"Професіоналізм і відданість справі футболістів, тренерський хист Олександра Петракова і його штабу, системна робота УАФ і віра вболівальників творять це диво!

Історичний тріумф, який надихатиме багато поколінь українських футболістів! Вітаю збірну і тренерів команди, клубних наставників і батьків футболістів, відданих вболівальників, які створили синьо-жовтим неймовірну атмосферу підтримки в Лодзі, і всю футбольну Україну з Чемпіонством!", - написав він.

За словами Павелка, на ЧС-2019 за найсильнішу в світі юнацьку збірну виступав Кирило Дришлюк — єдиний син Героя України Павла Дришлюка, майора Повітряних Сил ЗСУ, який загинув на Донбасі в 2014 році, захищаючи Незалежність нашої держави.

"Пишаємось Героєм, його сином і всією збірною! Слава Героям! Слава Україні!!!", - наголосив він.

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