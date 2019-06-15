Президент УАФ привітав збірну U-20 з чемпіонським титулом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні Юнацька збірна України U-20 стала Чемпіоном світу. Два надважливі голи на рахунку вихованця дніпровської футбольної школи Владислава Супряги і блискуча крапка у фіналі від вихованця київського футболу Георгія Цітаішвілі. Про це на своїй сторінці Facebook написав президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.
"Професіоналізм і відданість справі футболістів, тренерський хист Олександра Петракова і його штабу, системна робота УАФ і віра вболівальників творять це диво!
Історичний тріумф, який надихатиме багато поколінь українських футболістів! Вітаю збірну і тренерів команди, клубних наставників і батьків футболістів, відданих вболівальників, які створили синьо-жовтим неймовірну атмосферу підтримки в Лодзі, і всю футбольну Україну з Чемпіонством!", - написав він.
За словами Павелка, на ЧС-2019 за найсильнішу в світі юнацьку збірну виступав Кирило Дришлюк — єдиний син Героя України Павла Дришлюка, майора Повітряних Сил ЗСУ, який загинув на Донбасі в 2014 році, захищаючи Незалежність нашої держави.
"Пишаємось Героєм, його сином і всією збірною! Слава Героям! Слава Україні!!!", - наголосив він.