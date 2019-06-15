Президент УАФ поздравил сборную U-20 с чемпионским титулом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня Юношеская сборная Украины U-20 стала Чемпионом мира. Два сверхважных гола на счету воспитанника днепровской футбольной школы Владислава Супряги и блестящая точка в финале от воспитанника киевского футбола Георгия Цитаишвили. Об этом на своей странице Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.
"Профессионализм и преданность делу футболистов, тренерский талант Александра Петракова и его штаба, системная работа УАФ и вера болельщиков творят это чудо!
Исторический триумф, который будет вдохновлять многие поколения украинских футболистов! Поздравляю сборную и тренеров команды, клубных наставников и родителей футболистов, преданых болельщиков, которые создали сине-желтым невероятную атмосферу поддержки в Лодзи, и всю футбольную Украину с чемпионством!", - написал он.
По словам Павелко, на ЧМ-2019 за самую сильную в мире юношескую сборную выступал Кирилл Дрышлюк - единственный сын Героя Украины Павла Дрышлюка, майора Воздушных Сил ВСУ, который погиб на Донбассе в 2014 году, защищая независимость нашего государства.
"Гордимся Героем, его сыном и всей сборной Слава Героям Слава Украине!!!", - подчеркнул он.