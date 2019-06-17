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Гравців і персонал збірної України з футболу U-20 відзначили за перемогу на Чемпіонаті світу

Київ • УНН

 • 13989 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Юнацьку збірну України з футболу нагородили медалями Української асоціації футболу «За заслуги» та званнями майстрів спорту України міжнародного рівня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Гравців і персонал збірної України з футболу U-20 відзначили за перемогу на Чемпіонаті світу

Церемонія відзначення почалася 16 червня в Будинку футболу майже одразу після повернення футболістів з Польщі, де вони вибороли першість на Чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років.

Футболісти отримали відзнаки з рук президента Федерації футболу України Андрія Павелка і міністра молоді та спорту Ігоря Жданова.

Окрім гравців, медалі від УАФ “За заслуги” також отримали тренерський склад збірної на чолі з Олександром Петраковим і персонал, зокрема головний лікар В’ячеслав Попов і менеджер команди Олексій Некрасов.

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Перед нагородженням до збірної звернувся, поміж інших, голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, який побажав футболістам не зупинятися на досягнутому.

“Я хотів би побажати, щоб це був ваш перший крок до вашої великої перемоги на Чемпіонаті світу. Ви повинні мріяти, повинні продовжувати робити все для того, щоб досягнути своєї мети. Я впевнений, що кожен гравець мріє стати чемпіоном світу. Не (в категорії — ред.) до 20-ти — це чудово, це супер, ви вам дуже вдячні за всі емоції, які ви подарували всій Україні, всім нашим громадянам — але я хотів би побажати Андрію Васильовичу (Павелку — ред.) і всьому тренерському складу стати чемпіонами світу — це можливо і потрібно”, — сказав Бубка.

Крім того, на події виступив голова правління Суспільного мовника, який транслював матч, Зураб Аласанія. Він звернув увагу на рейтинги, які отримала трансляція гри.

“На всіх суспільних каналах, якщо не помиляюсь, дивилися декілька мільйонів людей. Вони страшенно зраділи цьому, вашій перемозі. Насправді ви ж розумієте, що стільки вболівальників суто футбольних у нас в країні немає, але це просто громадяни України, які дивилися і раділи тому, що ви перемогли.За цю радість в наші не дуже радісні часи, яку ви доставили нашим глядачам і всім громадянам, чисту, безкорисливу радість за вас, за футбол, за країну — дякую вам за це”, — сказав Аласанія.

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Також начальник управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України Юрій Фіногенов вручив іменного годинника гравцю збірної Кирилову Дришлюку — синові майора Павла Дришлюка, який загинув на Донбасі в червні 2014 року.

“Хотів би нагадати, що твій батько — герой України, а ти з перемогою збірної України став героєм спорту”, — сказав Фіногенов під час вручення.

Нагадаємо, 15 червня юнацька збірна України перемогла у чемпіонаті світу з футболу серед гравців віком до 20 років. Українські футболісти перемогли збірну Південної Кореї з рахунком 3:1. Ця перемога стала найбільшим досягненням на рівні збірних команд в історії українського футболу. 16 червня переможці повернулися в Україну.

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