Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве и 14 областях Украины. Ранее обнародованные графики плановых отключений временно не действуют.
Сейчас в Киеве и ряде регионов Украины ввели экстренные отключения света, поэтому обнародованные ранее почасовые графики отключений не действуют. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
В Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой областях применены аварийные отключения
Энергетики подчеркивают, что обнародованные ранее графики применения ограничений - временно не действуют
Дополнение
Ранее УНН писал, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света.
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