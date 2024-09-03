Завтра еще один день с отключениями: когда и сколько очередей будут отключать
Киев • УНН
В Украине 4 сентября планируют отключение электроэнергии. Укрэнерго обнародовало график с одной и двумя очередями отключений в течение суток, отметив возможность изменений в объемах ограничений.
Завтра в Украине снова планируются отключения. В Укрэнерго рассказали, когда и сколько очередей будут отключать, передает УНН.
По данным компании, 4 сентября время применения и объем ограничений будут такими:
- 00:00 - 5:00 - одна очередь отключений
- 5:00 - 11:00 - две очереди отключений
- 11:00 - 15:00 - одна очередь отключений
- 15:00 - 24:00 - две очереди отключений
В Укрэнерго добавили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
"Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или на его страницах в соцсетях", - резюмировали в компании.
Ввечері обмеження будуть більші: в "Укренерго" попередили про зміни у графіках відключень світла3 сентября 2024, 11:59 • 17777 просмотров