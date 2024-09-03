Вечером ограничения будут больше: в «Укрэнерго» предупредили об изменениях в графиках отключений света

Во вторник, 3 сентября, по всей Украине ужесточили графики отключений света. В частности, в вечерние часы теперь будут выключать сразу три очереди пользователей. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Сегодня, 3 сентября, объем мер ограничения - изменен до конца суток. Облэнерго будут применять отключения по такому графику:- 6:00 – 18:00 – две очереди отключений

- 18:00 – 22:00 – три очереди отключений

- 22:00 -- 24:00 две очереди отключений

- говорится в заявлении компании.

Также энергетики предупредили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или на его страницах в соцсетях.

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Напомним

Ранее ряд облэнерго предупредил об изменениях в графиках отключения света. В частности, об усилении графиков заявили в Черкасской, Николаевской, Сумской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Черновицкой, Львовской и Волынской областях.