Ввечері обмеження будуть більші: в "Укренерго" попередили про зміни у графіках відключень світла
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" оголосила про зміни в графіках відключень електроенергії по всій Україні з 3 вересня. У вечірні години вимикатимуть одразу три черги користувачів, а вдень - дві черги.
У вівторок, 3 вересня, по всій Україні посилити графіки відключень світла. Зокрема, у вечірні години тепер вимикатимуть одразу три черги користувачів. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 3 вересня, обсяг заходів обмеження – змінений до кінця доби. Обленерго будуть застосовувати відключення за таким графіком
- 6:00 – 18:00 – дві черги відключень
- 18:00 – 22:00 – три черги відключень
- 22:00 -24:00 дві черги відключень
Також енергетики попередили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.
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Раніше низка обленерго попередила про зміни у графіках відключень світла. Зокрема, про посилення графіків заявили в Черкаській, Миколаївській, Сумській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Чернівецькій, Львівській та Волинській областях.