Завтра ще один день із відключеннями: коли та скільки черг вимикатимуть

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Київ • УНН

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В Україні 4 вересня планують відключення електроенергії. Укренерго оприлюднило графік з однією та двома чергами відключень протягом доби, зазначивши можливість змін в обсягах обмежень.

Завтра в Україні знову плануюються відключення. В Укренерго розповіли, коли та скільки черг вимикатимуть, передає УНН.

За даними компанії, 4 вересня час  застосування і обсяг обмежень будуть такими: 

- 00:00 – 5:00 – одна черга відключень

- 5:00 – 11:00 – дві черги відключень

- 11:00 – 15:00 – одна черга відключень

- 15:00 – 24:00 – дві черги відключень

В Укренерго додали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

"Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах", - резюмували в компанії.

Ввечері обмеження будуть більші: в "Укренерго" попередили про зміни у графіках відключень світла03.09.24, 14:59 • 20425 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка

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