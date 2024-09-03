Завтра ще один день із відключеннями: коли та скільки черг вимикатимуть
Київ • УНН
В Україні 4 вересня планують відключення електроенергії. Укренерго оприлюднило графік з однією та двома чергами відключень протягом доби, зазначивши можливість змін в обсягах обмежень.
Завтра в Україні знову плануюються відключення. В Укренерго розповіли, коли та скільки черг вимикатимуть, передає УНН.
За даними компанії, 4 вересня час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 00:00 – 5:00 – одна черга відключень
- 5:00 – 11:00 – дві черги відключень
- 11:00 – 15:00 – одна черга відключень
- 15:00 – 24:00 – дві черги відключень
В Укренерго додали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
"Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах", - резюмували в компанії.
Ввечері обмеження будуть більші: в "Укренерго" попередили про зміни у графіках відключень світла03.09.24, 14:59 • 20425 переглядiв