Графіки не діють: у Києві та 14 регіонах України запровадили аварійні відключення
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила про аварійні відключення електроенергії у Києві та 14 областях України. Раніше оприлюднені графіки планових вимкнень тимчасово не діють.
Наразі у Києві та низці регіонів України запровадили екстрені відключення світла, тож оприлюдненні раніше погодинні графіки вимкнень не діють. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
Деталі
У Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях застосовані аварійні відключення
Енергетики підкреслюють, що оприлюднені раніше графіки застосування обмежень – тимчасово не діють
Доповнення
Раніше УНН писав, що у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення світла.
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