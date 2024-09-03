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Графіки не діють: у Києві та 14 регіонах України запровадили аварійні відключення

Графіки не діють: у Києві та 14 регіонах України запровадили аварійні відключення

Київ • УНН

 • 86784 перегляди

НЕК "Укренерго" повідомила про аварійні відключення електроенергії у Києві та 14 областях України. Раніше оприлюднені графіки планових вимкнень тимчасово не діють.

Наразі у Києві та низці регіонів України запровадили екстрені відключення світла,  тож оприлюдненні раніше погодинні графіки вимкнень не діють. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

 У Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях застосовані аварійні відключення

- йдеться в заяві компанії.

Енергетики підкреслюють, що оприлюднені раніше графіки застосування обмежень – тимчасово не діють

Доповнення

Раніше УНН писав, що  у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення світла. 

Завтра ще один день із відключеннями: коли та скільки черг вимикатимуть03.09.24, 18:02 • 62223 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаКиїв

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