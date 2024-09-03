У Києві та трьох областях ввели екстрені відключення світла
Київ • УНН
ДТЕК повідомляє про введення екстрених відключень електроенергії у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Відключення проводяться за розпорядженням Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
У Києві та трьох областях ввели екстрені відключення електроенергії, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
"Київ, Київська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
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