В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света
Киев • УНН
ДТЭК сообщает о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Отключения проводятся по распоряжению Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.
В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения электроэнергии, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
«Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме», - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
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