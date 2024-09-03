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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 15:32  •  3406 просмотра

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ДТЭК сообщает о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Отключения проводятся по распоряжению Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения электроэнергии, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

«Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Завтра ще один день із відключеннями: коли та скільки черг вимикатимуть3 сентября 2024, 15:02 • 7583 просмотра

Антонина Туманова

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