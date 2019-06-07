ГПУ обжалует освобождение из-под ареста подозреваемого в убийстве "Сармата"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины обжалует решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве "Сармата", который освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Учитывая наличие прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба", - заявили в ГПУ.
В ГПУ напомнили, что в четверг, 6 июня, Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство следователя Национальной полиции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей гражданину, которому вручено уведомление о подозрении в убийстве гражданина Виталия "Сармата" Олешко.
По результатам рассмотрения, в удовлетворении ходатайства следователя отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использования электронного средства контроля, указали в Генпрокуратуре.
Напомним, "Сармата" убили 31 июля 2018 года во дворе его дома в Бердянске на глазах у его жены и друга. Из-за этого задержали пятерых человек, причастных к совершению преступления. Всем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. В сентябре прошло задержание еще нескольких человек, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства.
Также в сентябре задержали одного из подозреваемых в заказе и организации убийства Олешко.
В декабре в международном аэропорту "Харьков" задержали жителя Днепра при попытке пересечения границы. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный обоснованно подозревается в заказе убийства Олешко. Он добавил, что новый задержанный - бизнесмен, который планировал расширение бизнеса в Бердянске.