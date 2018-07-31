У Запорізькій області вбили активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Активіста з Бердянська Віталія "Сармата" Олешка вбили сьогодні, 31 липня, пострілом у спину. Про це повідомив активіст Семен Кабакаєв у Facebook, передає УНН.
"Вбили Віталія Сармата, колишнього бійця батальйону "Донбас". Убитий пострілом з гвинтівки в спину", - написав активіст.
Крім того, у прес-службі Нацполіції повідомили, що з метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план "Сирена".
"31 липня до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про те, що близько 12:30 по вулиці Східній в місті Бердянськ невідомий вистрелив у 43-річного місцевого мешканця, після чого зник з місця події. Від отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер. За попередньою інформацією, загиблий є громадським активістом та учасником антитерористичної операції на сході України", - йдеться в повідомленні.
Нині правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину. На місці події працює слідчо-оперативна група.
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