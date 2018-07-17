ГПУ оголосила про підозру за катування і вбивство журналіста у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури повідомило про підозру у вчинення тяжкого злочину - катуванні і вбивстві журналіста Василя Сергієнка 4 квітня 2014 року. Про це повідомила прес-служба департаменту на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Так, 16 липня 2018 року у зв’язку із отриманням достатніх доказів щодо участі конкретної особи у вказаній злочинній організації, слідчими управління гр. З. повідомлено про підозру у вчиненні відповідних злочинів", - йдеться у повідомленні.
Вказана особа підозрюється в організації викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки, а також в умисному замовному вбивстві з особливою жорстокістю активіста і журналіста Сергієнка В.М., за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч. 3 ст. 27 (види співучасті, організація), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), п.п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.
Крім того, гр. З. інкримінується співучасть у інших злочинах, вчинених злочинною організацією, зокрема умисному протиправному заподіянні смерті, вчиненому стосовно викраденої людини, з особливою жорстокістю, на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а також незаконному проникненню до володіння особи із застосуванням насильства, тобто вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, п.п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 162 КК України.
У прес-службі Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ повідомили, що 17 липня 2018 року Печерський районний суд м. Києва розгляне клопотання щодо обрання підозрюваному гр. З. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання, із дотриманням вимог КПК України, завчасно вручене останньому.
Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України продовжує вживати вичерпні заходи з метою встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вищевказаних злочинів, а також його замовників та притягнення винуватих до відповідальності.
Зазначимо, що вбивство 57-річного журналіста Василя Сергієнка сталось 4 квітня 2014 року у м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Його викрали, катували і потім вбили, а тіло заховали в лісі.
12 квітня 2017 року поліція затримала одного із підозрюваних із злочинного угрупування, яке скоїло серію тяжких злочинів, враховуючи вбивство Сергієнка.
Нагадаємо, розгляд апеляції підозрюваного у викраденні у січні 2014 року Ігоря Луценка та Юрія Вербицького перенесли на невизначений термін.