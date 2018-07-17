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ГПУ объявила о подозрении за пытки и убийство журналиста в 2014 году

ГПУ объявила о подозрении за пытки и убийство журналиста в 2014 году

Киев  •  УНН

 • 10480 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Департамент специальных расследований Генпрокуратуры сообщил о подозрении в совершении тяжкого преступления - истязании и убийстве журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента на странице в Facebook, передает УНН.

“Так, 16 июля 2018 года в связи с получением достаточных доказательств участия конкретного лица в указанной преступной организации, следователями управления гр. З. сообщено о подозрении в совершении соответствующих преступлений”, — говорится в сообщении.

Указанное лицо подозревается в организации похищения человека, повлекшее тяжкие последствия, а также в умышленном заказном убийстве с особой жестокостью активиста и журналиста Сергиенко В.Н., по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 3 ст. 27 (виды соучастия, организация), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), п 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Кроме того, гр. З. инкриминируется соучастие в других преступлениях, совершенных преступной организацией, в частности умышленном противоправном причинении смерти, совершенном в отношении похищенного человека, с особой жестокостью, по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, а также незаконном проникновении во владения лица с применением насилия, то есть совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, п 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 162 УК Украины.

В пресс-службе Департамента специальных расследований ГПУ сообщили, что 17 июля 2018 года Печерский районный суд. Киева рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому гр. З. меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство, с соблюдением требований УПК Украины, заблаговременно вручено последнему.

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины продолжает принимать исчерпывающие меры с целью установления всех лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступлений, а также его заказчиков и привлечения виновных к ответственности.

Отметим, что убийство 57-летнего журналиста Василия Сергиенко произошло 4 апреля 2014 года в г.Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его похитили, пытали и затем убили, а тело спрятали в лесу.

12 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых из преступной группировки, которая совершила серию тяжких преступлений, включая убийство Сергиенко.

Напомним, рассмотрение апелляции подозреваемого в похищении в январе 2014 года Игоря Луценко и Юрия Вербицкого перенесли на неопределенный срок.

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