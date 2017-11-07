Розгляд апеляції підозрюваного у викраденні Луценка та Вербицького перенесли на невизначений термін

“Засідання мало відбутися 30 жовтня, але через відпустку судді перенесено на невизначений термін”, — сказали в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, Волкову 29 липня 2017 року Печерським районним судом Києва було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Захист це рішення оскаржує в апеляційному порядку.

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Як повідомляв УНН, під час подій на Майдані, 21 січня 2014 року, активних учасників Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. За даними слідства, до викрадення причетні 13 осіб, громадських активістів катували.

Ігоря Луценка згодом відпустили, тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією міліції, він помер від переохолодження.