Рассмотрение апелляции подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого перенесли на неопределенный срок

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55723 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123268 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105460 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108115 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106737 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100040 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105020 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102440 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145107 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116363 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Рассмотрение апелляции подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого перенесли на неопределенный срок

Рассмотрение апелляции подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого перенесли на неопределенный срок

Киев  •  УНН

 • 13155 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Рассмотрение апелляционной жалобы арестованного Александра Волкова, подозреваемого в похищении Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого в январе 2014 года, перенесено на неопределенный срок из-за отпуска одного из судей судебной коллегии. Об этом сообщили УНН в Генеральной прокуратуре Украины.

"Заседание должно было состояться 30 октября, но из-за отпуска судьи перенесено на неопределенный срок", - сказали в Генпрокуратуре.

Напомним, Волкову 29 июля 2017 года Печерским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Защита это решение оспаривает в апелляционном порядке.

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Как сообщал УНН, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.

Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 годва в лесу под Киевом. По версии милиции, он умер от переохлаждения.

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