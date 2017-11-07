Рассмотрение апелляции подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого перенесли на неопределенный срок

"Заседание должно было состояться 30 октября, но из-за отпуска судьи перенесено на неопределенный срок", - сказали в Генпрокуратуре.

Напомним, Волкову 29 июля 2017 года Печерским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Защита это решение оспаривает в апелляционном порядке.

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Как сообщал УНН, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.

Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 годва в лесу под Киевом. По версии милиции, он умер от переохлаждения.