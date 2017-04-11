Затримано підозрюваного у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Зусиллями оперативників карного розшуку, за підтримки бійців загону спецпризначенців кримінальної поліції Черкащини та Департамену карного розшуку Нацполіції був затриманий один з підозрюваних у гучному вбивстві журналіста Василя Сергієнка. Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook, передає УНН.
“Троє негідників, яких підозрюють в цьому жорстокому злочині, — вже на лаві підсудних, а цей — перебував у розшуку за ст. 146 „Викрадення людини“ і ретельно переховувався,” — написав А.Аваков.
Підозрюваного відслідкували на Київщині у Васильківському районі та влаштували кількаденну засідку. А.Аваков вказує його як певного “підозрюваного Н.”
Так, глава МВС повідомив, що під час затримання підозрюваний Н. хотів втекти на автомобілі, протаранив машину поліції, тому спецпризначенці застосували зброю, прострелили колеса і спіймали “Н.”, котрий був озброєний пістолетом.
Зараз тримають обшуки за адресами, де мешкав підозрюваний “Н.”, невдовзі йому поліція Черкащини пред’явить підозру.
Нагадаємо, що 4 квітня 2014 року в місті Корсунь-Шевченківський невідомі викрали громадського діяча та місцевого журналіста Василя Сергієнка, тіло якого, з ознаками насильницької смерті, було виявлено в лісовому масиві одного із сіл Корсунь-Шевченківського району.
За даним фактом слідчим управлінням обласної міліції розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 146, пунктів 3, 12 частин 2 статті 115 Кримінального кодексу України (Викрадення людини та умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).