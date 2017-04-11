Задержан подозреваемый по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко

"Трое негодяев, которых подозревают в этом жестоком преступлении - уже на скамье подсудимых, а этот - находился в розыске по ст. 146 "Похищение человека" и тщательно скрывался ", - написал Аваков.

Подозреваемого отследили на Киевщине в Васильковском районе и устроили многодневную засаду. Аваков указывает его как определенного "подозреваемого Н."

Так, глава МВД сообщил, что при задержании подозреваемый Н. хотел скрыться на автомобиле протаранил машину полиции, поэтому спецназовцы применили оружие, прострелили колеса и поймали "Н.", который был вооружен пистолетом.

Сейчас держат обыски по адресам, где жил подозреваемый "Н.", вскоре ему полиция Черкасской предъявит подозрение.

Напомним, что 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский неизвестные похитили общественного деятеля и местного журналиста Василия Сергиенко, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве одного из сел Корсунь-Шевченковского района.

По данному факту следственным управлением областной милиции расследуется уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146, пунктов 3, 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Похищение человека и умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц).