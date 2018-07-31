В Запорожской области убили активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Активист из Бердянска Виталия "Сармата" Олешко убили сегодня, 31 июля, выстрелом в спину. Об этом сообщил активист Семен Кабакаев в Facebook, передает УНН.
"Убили Виталия Сармата, бывшего бойца батальона "Донбасс". Убитый выстрелом из винтовки в спину", - написал активист.
Кроме того, в пресс-службе Нацполиции сообщили, что с целью задержания злоумышленника в городе, на территории Запорожской и Донецкой областей ввели оперативный план "Сирена".
"31 июля в полицию Запорожской области поступило сообщение о том, что около 12:30 по улице Восточной в городе Бердянск неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался. По предварительной информации, погибший является общественным активистом и участником антитеррористической операции на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители принимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, ГПУ сообщила о подозрении в пытках и убийстве журналиста.