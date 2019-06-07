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Суд відпустив головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" з-під варти - журналістка

Суд відпустив головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" з-під варти - журналістка

Київ • УНН

 • 10066 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Печерський районний суд Києва у ніч на 7 червня провів неанонсоване засідання, на якому відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду - головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка. Про це у Facebook повідомила журналістка проекту Радіо Свобода Наталія Седлецька, передає УНН.

“Суддя Вовк відпустив з-під варти Михайла Сігіду — головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія „Сармата“ Олешка. Друзі Олешка переконані, що його вбили через боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим, який по факту контролює Бердянськ і місцеві силові структури”, — написала Седлецька.

За словами Седлецької, Сігіда — “не тільки головний підозрюваний в організації вбивства, а й ключова людина, яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника”.

“Журналісти ретельно стежили за кожною спробою витягти Сігіду з-під варти, регулярно ходили на суди. Резонанс ламав цей план. Цього разу все організували по-тихому, суду довелось засідати посеред ночі. І вже завтра Сігіда має вирушити до Бердянська “під домашній арешт”, — підкреслила журналістка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затримали нового підозрюваного у вбивстві “Сармата”

Нагадаємо, “Сармата” вбили 31 липня 2018 року у подвір’ї його будинку у Бердянську на очах у його дружини та друга. Через це затримали п’ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи — тримання під вартою. У вересні відбулося затримання ще декількох осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства.

Також у вересні затримали одного з підозрюваних в замовленні та організації вбивства Олешка.

У грудні у міжнародному аеропорту “Харків” затримали мешканця Дніпра при спробі перетину кордону. Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що затриманий обґрунтовано підозрюється у замовленні вбивства Олешка. Він додав, що новий затриманий — бізнесмен, який планував розширення бізнесу в Бердянську.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Один із затриманих зізнався у вбивстві “Сармата”

Як повідомляв УНН, у Харкові з використанням зброї двоє невідомих в масках скоїли напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Пізніше стало відомо, що він займався розслідуванням вбивства “Сармата”.

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