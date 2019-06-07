Суд отпустил главного подозреваемого в убийстве "Сармата" из-под стражи - журналистка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Печерский районный суд Киева в ночь на 7 июня провел неанонсированное заседание, на котором отпустил под домашний арест Михаила Сигиду — главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия “Сармата” Олешко. Об этом в Facebook сообщила журналистка проэкта Радио Свобода Наталья Седлецкая, передает УНН.
“Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду — главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия „Сармата“ Олешко. Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры”, — написала Седлецкая.
По словам Седлецкой, Сигида — “не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика”.
“Журналисты тщательно следили за каждой попыткой извлечь Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суда пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск “под домашний арест”, — подчеркнула журналистка.
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Напомним, “Сармата” убили 31 июля 2018 года во дворе его дома в Бердянске на глазах у его жены и друга. Из-за этого задержали пятерых человек, причастных к совершению преступления. Всем подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей. В сентябре произошло задержание еще нескольких человек, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства.
Также в сентябре задержали одного из подозреваемых в заказе и организации убийства Олешко.
В декабре в международном аэропорту “Харьков” задержали жителя Днепра при попытке пересечения границы. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный обоснованно подозревается в заказе убийства Олешко. Он добавил, что новый задержанный — бизнесмен, который планировал расширение бизнеса в Бердянске.
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Как сообщал УНН, в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Позже стало известно, что он занимался расследованием убийства “Сармата”.