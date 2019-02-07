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Затримали нового підозрюваного у вбивстві "Сармата"

Затримали нового підозрюваного у вбивстві "Сармата"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вночі у Львові затримали ще одного підозрюваного у вбивстві учасника бойових дій на Донбасі Віталія" Сармата" Олешка. Про це у Facebook повідомив заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, передає УНН.

"Цього псевдоміліцейського Європолу, колишнього бійця "Торнадо", мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові", - повідомив Аброськін.

Він також додав, що останні п’ять місяців зловмисник ховався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання.

"Ми наполегливо продовжуємо працювати по всім замовним вбивствам", - додав Аброськін.

Нагадаємо, "Сармата" вбили 31 липня 2018 року у подвір’ї його будинку у Бердянську на очах у його дружини та друга. Через це затримали п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою. У вересні відбулося затримання ще декількох осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства.

Також у вересні затримали одного з підозрюваних в замовленні та організації вбивства Олешка.

У грудні у міжнародному аеропорту "Харків" затримали мешканця Дніпра при спробі перетину кордону. Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що затриманий обґрунтовано підозрюється у замовленні вбивства Олешка. Він додав, що новий затриманий – бізнесмен, який планував розширення бізнесу в Бердянську.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Один із затриманих зізнався у вбивстві "Сармата"

Як повідомляв УНН, у Харкові з використанням зброї двоє невідомих в масках скоїли напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Пізніше стало відомо, що він займався розслідуванням вбивства "Сармата".

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