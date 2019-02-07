Затримали нового підозрюваного у вбивстві "Сармата"

"Цього псевдоміліцейського Європолу, колишнього бійця "Торнадо", мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові", - повідомив Аброськін.



Він також додав, що останні п’ять місяців зловмисник ховався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання.



"Ми наполегливо продовжуємо працювати по всім замовним вбивствам", - додав Аброськін.



Нагадаємо, "Сармата" вбили 31 липня 2018 року у подвір’ї його будинку у Бердянську на очах у його дружини та друга. Через це затримали п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою. У вересні відбулося затримання ще декількох осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства.



Також у вересні затримали одного з підозрюваних в замовленні та організації вбивства Олешка.



У грудні у міжнародному аеропорту "Харків" затримали мешканця Дніпра при спробі перетину кордону. Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що затриманий обґрунтовано підозрюється у замовленні вбивства Олешка. Він додав, що новий затриманий – бізнесмен, який планував розширення бізнесу в Бердянську.



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Як повідомляв УНН, у Харкові з використанням зброї двоє невідомих в масках скоїли напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Пізніше стало відомо, що він займався розслідуванням вбивства "Сармата".