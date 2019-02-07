Задержали нового подозреваемого в убийстве "Сармата"

"Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежки и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", - сообщил Аброськин.



Он также добавил, что последние пять месяцев злоумышленник скрывался в разных областях Украины, постоянно меняя место жительства.



"Мы настойчиво продолжаем работать по всем заказным убийствам", - добавил Аброськин.



Напомним, "Сармата" убили 31 июля 2018 года во дворе его дома в Бердянске на глазах у его жены и друга. Из-за этого задержали пятерых человек, причастных к совершению преступления. Всем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. В сентябре произошло задержание еще нескольких человек, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства.



Также в сентябре задержали одного из подозреваемых в заказе и организации убийства Олешко.



В декабре в международном аэропорту "Харьков" задержали жителя Днепра при попытке пересечения границы. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный обоснованно подозревается в заказе убийства Олешко. Он добавил, что новый задержанный - бизнесмен, который планировал расширение бизнеса в Бердянске.



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Как сообщал УНН, в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Позже стало известно, что он занимался расследованием убийства "Сармата".