У Харкові затримали підозрюваного у замовленні вбивства "Сармата"

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 6436 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 35589 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74076 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 60865 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 75810 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91736 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86915 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173148 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100285 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72647 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.3м/с
64%
Популярнi новини

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 11156 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 17733 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

23:50 • 6420 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 9250 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 16631 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 6432 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173148 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330262 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263508 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 35586 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16475 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21679 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27542 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48373 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Харкові затримали підозрюваного у замовленні вбивства "Сармата"

Київ • УНН

 • 20789 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У харківському аеропорту затримали підозрюваного у замовленні вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка. Про це у Facebook написав перший заступник глави Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.

У Харкові затримали підозрюваного у замовленні вбивства "Сармата"

"Вчора при спробі перетнути кордон в міжнародному аеропорту "Харків" працівниками кримінальної поліції був затриманий мешканець Дніпра, який обґрунтовано підозрюватися та є одним із замовників вбивства громадського діяча, учасника АТО Віталія Олешка, котрий був вбитий 31.07.2018 року у Бердянську", – написав Аброськін.

Нагадаємо, активіста, ветерана АТО Віталія Олешка вбили в Бердянську 31 липня. Затримали п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою. У вересні відбулося затримання ще декількох осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства.

Також у вересні затримали одного з підозрюваних в замовленні та організації вбивства Олешка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62