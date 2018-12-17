У Харкові затримали підозрюваного у замовленні вбивства "Сармата"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У харківському аеропорту затримали підозрюваного у замовленні вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка. Про це у Facebook написав перший заступник глави Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Вчора при спробі перетнути кордон в міжнародному аеропорту "Харків" працівниками кримінальної поліції був затриманий мешканець Дніпра, який обґрунтовано підозрюватися та є одним із замовників вбивства громадського діяча, учасника АТО Віталія Олешка, котрий був вбитий 31.07.2018 року у Бердянську", – написав Аброськін.
Нагадаємо, активіста, ветерана АТО Віталія Олешка вбили в Бердянську 31 липня. Затримали п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою. У вересні відбулося затримання ще декількох осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства.
Також у вересні затримали одного з підозрюваних в замовленні та організації вбивства Олешка.