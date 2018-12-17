В Харькове задержали подозреваемого в заказе убийства "Сармата"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В харьковском аэропорту задержали подозреваемого в заказе убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко. Об этом в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" работниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозреваться и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске", – написал Аброськин.
Напомним, активиста, ветерана АТО Виталия Олешко убили в Бердянске 31 июля. Задержали пятерых человек, причастных к совершению преступления. Всем подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. В сентябре произошло задержание еще нескольких человек, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства.
Также в сентябре задержали одного из подозреваемых в заказе и организации убийства Олешко.