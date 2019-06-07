ГПУ оскаржить звільнення з-під арешту підозрюваного у вбивстві "Сармата"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Генеральна прокуратура України оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві "Сармата", якого звільнено з-під варти з одночасним обранням запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.
"Зважаючи на наявність прямих доказів, які підтверджують участь підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка, на судове рішення Генеральною прокуратурою України готується апеляційна скарга", - заявили у ГПУ.
У ГПУ нагадали, що у четвер, 6 червня, Печерський районний суд Києва розглянув клопотання слідчого Національної поліції про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою громадянину, якому вручено повідомлення про підозру у вбивстві громадянина Віталія "Сармата" Олешка.
За результатами розгляду, у задоволенні клопотання слідчого відмовлено, підозрюваного звільнено з-під варти з одночасним обранням запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього процесуальних обов’язків, у тому числі використання електронного засобу контролю, вказали у Генпрокуратурі.
Нагадаємо, "Сармата" вбили 31 липня 2018 року у подвір’ї його будинку у Бердянську на очах у його дружини та друга. Через це затримали п’ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи - тримання під вартою. У вересні відбулося затримання ще декількох осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства.
Також у вересні затримали одного з підозрюваних в замовленні та організації вбивства Олешка.
У грудні у міжнародному аеропорту "Харків" затримали жителя Дніпра при спробі перетину кордону. Перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що затриманий обґрунтовано підозрюється у замовленні вбивства Олешка. Він додав, що новий затриманий - бізнесмен, який планував розширення бізнесу в Бердянську.