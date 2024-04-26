ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

С новым законом о мобилизации, количество желающих незаконно пересечь границу не увеличилось, хотя попытки продолжаются ежедневно. Об этом журналисту УНН рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"За последний период нет такого резкого увеличения попыток незаконного пересечения границы, но, к сожалению, такие попытки продолжаются ежедневно", - говорит Демченко.

По его словам, пограничники выявляют нарушителей как в зеленых зонах границы, где отсутствуют официальные пункты пропуска, так и непосредственно на контрольно-пропускных пунктах. На легальных путях пересечения границы нарушители часто пользуются поддельными документами.

"Но если сравнивать количество нарушителей на зеленом участке границы и на пунктах пропуска, то большинство таких попыток фиксируется именно на зеленом участке границы. И неизменными участками, где больше всего таких попыток - это граница с Молдовой и Румынией", - завершил он.

Напомним,

Двое мужчин были задержаны за организацию незаконного пересечения границы из Украины в Словакию за 11 000 долларов США, а на потенциальных нарушителей границы были составлены административные протоколы.

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине