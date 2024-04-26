Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

На границе с Россией, враг не прекращает проводить свою диверсионную деятельность - наиболее активное направление по-прежнему - Сумская область. На днях украинские защитники отбили очередную попытку захода вражеской ДРГ. Об этом журналисту УНН рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

На днях в очередной раз была попытка захода вражеской ДРГ на Сумщине. По ним был открыт огонь, завязался стрелковый бой, но под давлением украинских защитников присоединились и другие составляющие Силы обороны. Вследствие чего, вражеское ДРГ было отброшено за пределы нашей государственной границы - рассказал Демченко.

Он отметил, что невозможно утверждать о ежедневных попытках вражеских ДРГ пересечь нашу границу или о наличии четкого графика таких попыток. Однако наибольшую активность, как и раньше, наблюдают именно на направлении Сумской области.

Напомним,

Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой из более десятка диверсантов в Сумской области, заставив врага отступить.