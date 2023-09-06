"Готовимся к новым международным коммуникациям" - Зеленский

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«За этот день имеем новые оборонные договоренности. Новые политические, гуманитарные договоренности. Готовим и новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности. Чтобы наши воины, весь наш народ почувствовали больше усиления», — сказал Зеленский.

Детали

В обращении президент рассказал об общении в Киеве с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Также вспомнил саммит Первых леди и джентльменов, где посвященный тому, как проходить через эту войну ментально.

Отдельно президент вспомнил о сегодняшнем российском обстреле Константиновки в Донецкой области. В результате попадания пострадало более 30 человек, еще 17 — погибли.

«Мои соболезнования всем, кто потерял родных, кто потерял близких! На месте удара работали все службы – разбирали завалы, спасали людей. Я благодарен всем в мире, кто осудил это очередное проявление российского зла и поддерживает Украину, наших людей. И очень важно, что ответом на российский террор была исключительно еще большая консолидация мира. Каждое проявление такой консолидации реально помогает спасать жизни», — сказал Зеленский.

Также он рассказал, что сегодня обратился к лидерам-участникам саммита Триморья и призвал всех партнеров беречь единство в Европе.

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