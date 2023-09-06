Блінкен у Києві обговорив із Зеленським довгострокові заходи з безпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорив довгострокові заходи з безпеки України, щоб країна мала спроможності для захисту від майбутніх агресій. Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.
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"Навіть якщо ми максимізуємо нашу підтримку України для протидії поточній російській агресії, ми прагнемо допомогти Україні створити сили для майбутнього, які зможуть стримувати та захищати від майбутньої агресії.
Сьогодні з президентом Зеленським я обговорив довгострокові, стійкі заходи безпеки, які забезпечуватимуть постійну допомогу у сфері безпеки та сучасне військове обладнання на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі, а також навчання та обмін розвідданими", - поінформував Блінкен.
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За його словами, Держдеп США веде ці дискусії, які триватимуть у наступні місяці. Блінкен додав, що ще 28 країн беруть на себе подібні зобов’язання через декларацію G7 про підтримку України.
"І не малою мірою тому, що вони визнають, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки всієї євроатлантичної спільноти, а також невід’ємною частиною безпеки в усьому світі через принципи, які тут захищаються. Разом ці 29 країн, які мають намір підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, координуватимуть і розподілятимуть цю довгострокову підтримку", - резюмував державний секретар.
Він додав, що у найближчому майбутньому Конгрес США та партії працюватимуть над тим, щоб надати Україні додаткове фінансування цього місяця: "Водночас ми продовжуватимемо підтримувати Україну, яка працює над розбудовою міжнародного консенсусу для стабільного та міцного миру, який підтримує статут ООН і фундаментальні принципи суверенітету, територіальної цілісності та незалежності".
Нагадаємо
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою оголосив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 мільярда доларів.