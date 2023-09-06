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Блінкен у Києві обговорив із Зеленським довгострокові заходи з безпеки України

Блінкен у Києві обговорив із Зеленським довгострокові заходи з безпеки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорив довгострокові заходи з безпеки України, щоб країна мала спроможності для захисту від майбутніх агресій. Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Навіть якщо ми максимізуємо нашу підтримку України для протидії поточній російській агресії, ми прагнемо допомогти Україні створити сили для майбутнього, які зможуть стримувати та захищати від майбутньої агресії.

Сьогодні з президентом Зеленським я обговорив довгострокові, стійкі заходи безпеки, які забезпечуватимуть постійну допомогу у сфері безпеки та сучасне військове обладнання на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі, а також навчання та обмін розвідданими", - поінформував Блінкен.

Деталі

За його словами, Держдеп США веде ці дискусії, які триватимуть у наступні місяці. Блінкен додав, що ще 28 країн беруть на себе подібні зобов’язання через декларацію G7 про підтримку України.

"І не малою мірою тому, що вони визнають, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки всієї євроатлантичної спільноти, а також невід’ємною частиною безпеки в усьому світі через принципи, які тут захищаються. Разом ці 29 країн, які мають намір підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, координуватимуть і розподілятимуть цю довгострокову підтримку", - резюмував державний секретар.

Він додав, що у  найближчому майбутньому Конгрес США та партії працюватимуть над тим, щоб надати Україні додаткове фінансування цього місяця: "Водночас ми продовжуватимемо підтримувати Україну, яка працює над розбудовою міжнародного консенсусу для стабільного та міцного миру, який підтримує статут ООН і фундаментальні принципи суверенітету, територіальної цілісності та незалежності".

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою оголосив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на понад 1 мільярда доларів.

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