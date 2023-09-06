Блинкен в Киеве обсудил с Зеленским долгосрочные меры по безопасности Украины

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"Даже если мы максимизируем нашу поддержку Украины для противодействия текущей российской агрессии, мы стремимся помочь Украине создать силы для будущего, которые смогут сдерживать и защищать от будущей агрессии.

Сегодня с президентом Зеленским я обсудил долгосрочные, устойчивые меры безопасности, которые будут обеспечивать постоянную помощь в сфере безопасности и современное военное оборудование на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве, а также обучение и обмен разведданными", - проинформировал Блинкен.

Детали

По его словам, Госдеп США ведет эти дискуссии, которые будут продолжаться в последующие месяцы. Блинкен добавил, что еще 28 стран берут на себя подобные обязательства’обязательства через декларацию G7 о поддержке Украины.

"И не в малой степени потому, что они признают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности всего евроатлантического сообщества, а также неотъемлемой частью безопасности во всем мире из-за принципов, которые здесь защищают. Вместе эти 29 стран, которые намерены поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, будут координировать и распределять эту долгосрочную поддержку", - резюмировал государственный секретарь.

Он добавил, что в ближайшем будущем Конгресс США и партии будут работать над тем, чтобы предоставить Украине дополнительное финансирование в этом месяце: "В то же время мы будем продолжать поддерживать Украину, которая работает над развитием международного консенсуса для стабильного и крепкого мира, поддерживающего устав ООН и фундаментальные принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости".

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой объявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на более 1 миллиарда долларов.