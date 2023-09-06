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Блинкен в Киеве обсудил с Зеленским долгосрочные меры по безопасности Украины

Блинкен в Киеве обсудил с Зеленским долгосрочные меры по безопасности Украины

Киев • УНН

 • 391498 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским обсудил долгосрочные меры по безопасности Украины, чтобы страна имела возможности для защиты от будущих агрессий. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Даже если мы максимизируем нашу поддержку Украины для противодействия текущей российской агрессии, мы стремимся помочь Украине создать силы для будущего, которые смогут сдерживать и защищать от будущей агрессии.

Сегодня с президентом Зеленским я обсудил долгосрочные, устойчивые меры безопасности, которые будут обеспечивать постоянную помощь в сфере безопасности и современное военное оборудование на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве, а также обучение и обмен разведданными", - проинформировал Блинкен.

Детали

По его словам, Госдеп США ведет эти дискуссии, которые будут продолжаться в последующие месяцы. Блинкен добавил, что еще 28 стран берут на себя подобные обязательства’обязательства через декларацию G7 о поддержке Украины.

"И не в малой степени потому, что они признают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности всего евроатлантического сообщества, а также неотъемлемой частью безопасности во всем мире из-за принципов, которые здесь защищают. Вместе эти 29 стран, которые намерены поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, будут координировать и распределять эту долгосрочную поддержку", - резюмировал государственный секретарь.

Он добавил, что в ближайшем будущем Конгресс США и партии будут работать над тем, чтобы предоставить Украине дополнительное финансирование в этом месяце: "В то же время мы будем продолжать поддерживать Украину, которая работает над развитием международного консенсуса для стабильного и крепкого мира, поддерживающего устав ООН и фундаментальные принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости".

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой объявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на более 1 миллиарда долларов.

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